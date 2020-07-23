TSE 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı
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TSE 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, okullar ve eğitim kurumlarına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırladıkları kılavuzun tamamlandığını belirterek, "İmzalanacak protokol sonrasında, okullara yönelik belgelendirme faaliyetlerimiz de başlayacak.

TSE 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı
23.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:37

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, okullar ve eğitim kurumlarına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırladıkları kılavuzun tamamlandığını belirterek, "İmzalanacak protokol sonrasında, okullara yönelik belgelendirme faaliyetlerimiz de başlayacak." dedi.

Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla TSE'de gerçekleştirilen Enstitünün 59'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kısa sürede aldığı önlemlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi.

Bu süreçte, başta kişisel ve toplumsal hijyen olmak üzere gündelik hayata etki eden birçok unsurun hayati öneminin öğrenildiğine dikkati çeken Şahin, yeni alışkanlıklar edinmeye ve kurumsal uygulamalar sergilenmeye başlandığını dile getirdi.

Şahin, üretimin salgın sürecinde de devam etmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"TSE olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın yönlendirme ve talimatları çerçevesinde, salgının ilk gününden itibaren üretimin sürdürülmesine yönelik önlemler çerçevesinde neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Sanayi kuruluşlarının çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini korumaya yönelik hijyen uygulamalarıyla kontrol tavsiyelerini içeren 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladık."

Firmalara, yalnızca salgınla mücadele ederken değil, salgın sonrasında da güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik üretim standartlarına uygun üretim yapabilmeleri için yeni belgelendirmeye başladıklarını hatırlatan Şahin, TSE'ye ait "COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgeleri"ne yoğun bir ilgi gösterildiğini bildirdi.

"AVM'lere münhasır belgelendirme modeli geliştiriyoruz"

Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yaptıkları "COVID-19 Güvenli Turizm Belgesi" çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, "Sektörden gelen talep üzerine alışveriş merkezlerine (AVM) münhasır belgelendirme modeli geliştiriyoruz. Ayrıca okullar ve eğitim kurumlarına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırladığımız kılavuz tamamlandı. İmzalanacak protokol sonrasında, okullara yönelik belgelendirme faaliyetlerimiz de başlayacak." diye konuştu.

Salgına karşı korunmada en etkili önlem olarak öne çıkan maskeler konusunda, yıkanabilir bez maske standardını hazırladıklarını anımsatan Şahin, hem üretici hem de tüketiciler için yol gösterici olduklarını söyledi.

Şahin, üreticilere salgın sırasında ve sonrasında güvenilir ve hijyenik üretimin anahtarlarını verirken, konuyla ilgili tüm standartlara ücretsiz erişimlerini de sağladıklarını dile getirdi.

TSE'nin standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, Enstitünün, uluslararası uygunluk değerlendirme pazarında aktif bir rol üstlenebilmesi için kurumsal kapasite, hizmet altyapısı ve insan kaynağını geliştirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Şahin, tüm birimlerin tek lokasyonda etkin, verimli ve hızlı hizmet sunumuna yönelik olarak planlanacağı fiziksel altyapıyı sağlamak adına hazırlanan TSE Ankara Temelli Kalite Kampüsü Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını ve 2020 yılı yatırım programında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapım işi ihalesi konusunda TOKİ ile imzalanacak protokol neticelendirilmek üzere. 300 dönüm arazi üzerinde, yaklaşık 90 bin metrekare ve modüler çelik yapı teknolojisiyle inşa edilecek kampüs tamamlandığında, TSE ihtiyaç duyduğu kurumsal kapasiteye uygun bir fiziki altyapıya kavuşmuş olacak."

Kaynak: AA

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