TSE 13 firmanın sözleşmesini feshetti

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 13 firmanın sözleşmesini feshetti, bu firmaların hizmet yeterlilik belgeleri de iptal oldu.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 13 firmanın sözleşmesini feshetti, bu firmaların hizmet yeterlilik belgeleri de iptal oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TSE, üretim yeri değişikliği nedeniyle 13 firmanın sözleşmesini feshetti.

Bu belgeler, hukuki bir geçerliliği kalmadığından, "hizmet yeterlilik belgesi" olarak ibraz edilemeyecek. Aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya