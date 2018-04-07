Tsd Ünye Şubesi Başkanlığına Bek Seçildi

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Ünye Şubesinde, Mahmut Bek başkan seçildi.

TSD Ünye Şubesi Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı.

Bek başkanlığındaki tek listeyle seçime gidilen genel kongrede, yapılan açık oylamayla Bek dernek başkanlığına getirildi.

Seçimin ardından üyelere teşekkür eden Bek, "Engellinin engelliliğine, ruhuna ve bedenine göre yaşam kalitesini yükseltmek üzere yola çıktık. Engelli ilk önce gelişip büyütmeli ki çevresine daha fazla yardım edebilsin." dedi.

Mahmut Bek'in başkanlığındaki yönetim kurulunda Arslan Güdek, Serpil Türk, Zekai Şen ve Yılmaz Işık yer aldı.