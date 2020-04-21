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Türkiye, Sigorta, Ekonomi

TSB: Üyelerimize araç-trafik sigortalarında kolaylık önerdik

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üyelerine "yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması" konularında sigortalılara kolaylık gösterilmesini önerdiğini açıkladı.

21.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:12
TSB: Üyelerimize araç-trafik sigortalarında kolaylık önerdik

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üyelerine "yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması" konularında sigortalılara kolaylık gösterilmesini önerdiğini açıkladı.

TSB'den yapılan açıklamada, "TSB, üyeleriyle birlikte Korona virüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip etmekte; üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam etmektedir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Bu çerçevede sektörel açıdan yeni iş ve yenilemelerde yaşanan daralma ve başta yedek parça ve yargılama giderleri olmak üzere maliyetlerde artış temayülüne rağmen, Birlik Yönetim Kurulumuz, sigortalılarımıza yönelik aksiyonlar konusunu görüşmüş ve daha önce almış olduğumuz tavsiye kararlarına ilave olarak Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik ) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında, uygulama yöntemi şirketlerimizin inisiyatiflerinde olmak üzere; öncelikle, yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerimizin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etmiştir."

 


Kaynak: DHA

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