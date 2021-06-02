TSB'nin 10. Sigorta Haftası etkinlikleri sürüyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, "Büyümek ve gelişmek finansman işidir.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, "Büyümek ve gelişmek finansman işidir. Girişimcilerimizin yeni yatırımlar için ihtiyaç duyduğu finansmanı böylelikle sağlayabiliriz. O zaman Türkiye'de de bir Silikon Vadisi kurulabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, Birliğin düzenlediği 10. Sigorta Haftası, büyüyen sigorta sektörünün gündeminin tartışıldığı "Sigorta Buluşmaları" panelleri ile devam ediyor.

Gerçekleştirilen son panelde, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) konusundaki yenilikler değerlendirildi. "Türkiye'nin Yükselen Değeri: Bireysel Emeklilik Sistemi, Başarısı ve Büyüme Potansiyeli" başlıklı panele, TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Uluç İçöz, Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez ve ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu katıldı.

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, panelde yaptığı konuşmada, BES ve sigortacılık sektörünün sermaye piyasaları için çok önemli bir dayanak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de banka mevduatlarındaki yatırımlar yüzde 80, sermaye piyasasındaki yatırımlar ise yüzde 20 civarında seyrediyor. Gelişmiş ülkelerde bu oranlar tam aksi yönde gerçekleşiyor. BES ve sigortacılığın büyümesi ile sermaye piyasaları da güçlenecek, böylelikle şirketlerin de uzun vadeli finansmana erişimi artacak. Büyümek ve gelişmek finansman işidir, girişimcilerimizin yeni yatırımlar için ihtiyaç duyduğu finansmanı böylelikle sağlayabiliriz. O zaman Türkiye'de de bir Silikon Vadisi kurulabilir."

"Türkiye demografik olarak halen genç ancak yaşlanmakta olan bir nüfusa sahip"

SEDDK Başkan Yardımcısı Uluç İçöz de BES'te yapılacak yeni düzenlemeler sayesinde bireylere eğitimden sağlığa, askerlikten evliliğe, konut edinmeden yaşlılık bakım süreçlerine kadar yaşamın her döneminde güvence sağlayan bir paket sunulmuş olacağını aktardı.

OECD ülkelerinde BES fonlarının GSMH'ye oranının yüzde 80-90 olduğunu Türkiye'de ise yüzde 3,5'lik oranın halen gidilecek uzun bir yola işaret ettiğini belirten İçöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, demografik olarak halen genç ancak yaşlanmakta olan bir nüfusa sahip. Yakın gelecekte yüzde 20-25 bandında 65 yaş üzerine oturacak nüfusumuz için emeklilik geliri üretilmesi açısından BES'in ekonomideki ağırlığının artırılmasının önemi büyük. Bu kapsamda 18 yaş altının BES kapsamına alınmasıyla bunun mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, BES'in eğitimden sağlığa, askerlikten evliliğe, konut edinmeden yaşlılık bakım süreçlerine kadar yaşamın her döneminde kapsamlı bir güvence paketi haline getirilmesi için altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz."

"BES'te 180 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı"

TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez ise dünyada yaklaşık bir asırlık geçmişi olan BES'in, Türkiye'de 18 yıldır uygulanan bir sistem olarak çok genç olduğunu, buna rağmen 180 milyar TL'lik fon büyüklüğü ve 13 milyona yakın katılımcı sayısı ile önemli bir performans gösterdiğini kaydetti.

Ekonomi ve finansal sisteme büyük katkıları olan BES'in, planlanan reformlarla çok iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını belirten Türkölmez, halen yatırımlarının yüzde 60'ını gayrimenkul ve altında değerlendiren Türk halkının tasarruf davranışını disipline etmesi açısından BES'in dönüştürücü gücünün altını çizdi.

Türkölmez, özellikle genç nüfusun BES'le buluşması ve BES'i sahiplenmesi ile sistemin daha çevik ve dijitalleşmiş bir özelliğe kavuşarak sürekli büyüyeceğini aktardı.

Ekonomist Sadi Uzunoğlu, BES'te iyi bir noktaya gelinse de halen BES fonlarının ülke gelirlerinin yüzde 3,5'ini oluşturduğu düşünüldüğünde, gelişmeye açık bir durumda olduğunu vurguladı.

10. Sigorta Haftası, 4 Haziran Cuma günü gerçekleşecek panellerle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu