TSB'den "yangınların zararlarının hafifletilmesine yönelik" tavsiye kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSB'den "yangınların zararlarının hafifletilmesine yönelik" tavsiye kararı

TSB'den 'yangınların zararlarının hafifletilmesine yönelik' tavsiye kararı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınların zararlarının hafifletilmesi amacıyla tavsiye kararı aldığını duyurdu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınların zararlarının hafifletilmesi amacıyla tavsiye kararı aldığını duyurdu.

TSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinde yaşanan yangın felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, hayatını kaybeden tüm canlılar için derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu felaketle mücadele herkese şükranlarımızı sunarız. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. TSB Yönetim Kurulu yaşanan yangın felaketleri nedeniyle 30 Temmuz 2021 tarihinde acil bir toplantı yapmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu toplantıda, tavsiye niteliğindeki şu kararların alındığı belirtildi:

"Yerel idareler kanalıyla oluşturulan hasara uğramış araç ve konut bilgileri üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçleri hızlandırılacaktır. Yaşanan olağan üstü durum göz önüne alınarak zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylık sağlanacaktır. Teminat dahilindeki hasarların bir bölümünün, hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerce kendi belirleyecekleri oranlarda avans niteliğinde ödeme yapılacaktır.

Yangınlar sonrasında başlatılan ağaç dikme kampanyasına bazı şirketlerimizin kurumsal olarak katılım sağlamış olması memnuniyetle karşılanmış ve bu nedenle; şirketlerimizin asgari çalışan sayısı kadar ağaç bağışı ile kampanyaya destek vermesine, çalışanların da bireysel olarak kampanyaya destek olmasının teşvik edilmesine karar verilmiştir. Bu tavsiyeler çerçevesinde, sigortacılık sektörü ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Erken Düm Tek Tek Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Can Bartu Ecem Güzel Mete Gazoz Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TSB'den "yangınların zararlarının hafifletilmesine yönelik" tavsiye kararı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:42:53. #1.14#

title