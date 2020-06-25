TSB'den "sigortasız olmaz" sloganıyla farkındalık kampanyası
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TSB'den "sigortasız olmaz" sloganıyla farkındalık kampanyası

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), "Hayat bu, her şey olur.

TSB'den
25.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:11

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), "Hayat bu, her şey olur. Sigortasız olmaz" sloganıyla bir farkındalık kampanyası başlattı.

TSB açıklamasına göre, konut, Devlet Destekli Ticari Alacak ve kasko-trafik ürünlerine odaklanılan kampanyada hayatta farklı risklerin söz konusu olduğuna ve sigortanın tüm bu risklere karşı güvence sağladığına işaret ediliyor

Hayatın içindeki iyi ve kötü anlardan kesitleri ön plana çıkarmayı hedefleyen kampanya kapsamında evde aileyle güzel anlar geçirmek kadar su basması ya da hırsızlık gibi risklerin de olduğu, araçlarla tatile giderken ya da yolda herhangi bir hasarla karşılaşmanın mümkün olduğu, ticaret hayatının iniş çıkıları olduğu hatırlatılıyor. Olası risklere karşı sigortanın önemine değinen kampanya kapsamında, "Sigortalı kalın. Bugünü de yarını da güvenle yaşayın" mesajı veriliyor.

"Bu dönem sigortalı olmanın öneminin tekrar tekrar fark edilmesini sağladı"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, hayatta risklerin her zaman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs pandemisi döneminde hayatta başımıza her an gelebilecek bu risklere karşı önlem almanın önemini bir kez daha gördük. Önlem almak söz konusu olduğunda ilk aklımıza gelen sigorta olmalı. Sigorta sektörü olarak olası risklere karşı sigortalılarımızın sağlığını, varlıklarını, tasarruflarını, hak ve alacaklarını koruyarak yarınlarını güvence altına alıyoruz. Pandemi dönemindeki uygulamalarımızla da sigortalılarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Bu dönem sigortalı olmanın öneminin tekrar tekrar fark edilmesini sağladı. Biz de bu iç görüden hareketle 'Hayat bu, her şey olur. Sigortasız olmaz' kampanyasını hazırladık."

Sigortanın bir gereklilik ve ihtiyaç olduğunu dile getiren Benli, "Pandemi döneminde zamanımızın büyük kısmını evlerde geçirdik. İşini dönemsel olarak durdurmak durumunda kalanlar belki alacaklarla ilgili sorunlarla karşılaştı. Araçlarımız ise her dönem doludan kazalara pek çok riskle karşı karşıya kalıyor. Peki, bu risklere karşı evimizi, alacaklarımızı ve araçlarımızı güvence altına alıyor muyuz? Bu kampanyayla bu soruyu sormayı ve sigortalı kalmanın güvenli yaşam için olmazsa olmaz olduğunu hatırlatmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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