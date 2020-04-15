TSB'den KOBİ'lere çağrı: Tahsilat sorununu sigortayla aşın KOBİ'lerin tahsilat sorununu hafifletecek ticari alacak sigortasında kapsam genişledi.

KOBİ'lerin tahsilat sorununu hafifletecek ticari alacak sigortasında kapsam genişledi. 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıktı. Devlet destekli ürün için sigorta şirketlerinin de tereddütü kalmadığını ifade eden TSB Başkanı Benli, KOBİ'lere fırsatlardan faydalanma çağrısında bulundu.