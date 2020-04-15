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Sigorta, Ekonomi

TSB'den KOBİ'lere çağrı: Tahsilat sorununu sigortayla aşın

KOBİ'lerin tahsilat sorununu hafifletecek ticari alacak sigortasında kapsam genişledi.

15.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 05:06
TSB'den KOBİ'lere çağrı: Tahsilat sorununu sigortayla aşın

KOBİ'lerin tahsilat sorununu hafifletecek ticari alacak sigortasında kapsam genişledi. 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıktı. Devlet destekli ürün için sigorta şirketlerinin de tereddütü kalmadığını ifade eden TSB Başkanı Benli, KOBİ'lere fırsatlardan faydalanma çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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