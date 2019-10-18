TSB: Çatı kuruluş, derinlik ve denge sağlayacak

18.10.2019 17:32

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Başkanı Atilla Benli, "Yeni yapı, finansal sisteme derinlik ve denge, sektörümüzün sorunlarına çözüm getirecek" dedi.