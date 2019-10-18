TSB: Çatı kuruluş, derinlik ve denge sağlayacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Başkanı Atilla Benli, "Yeni yapı, finansal sisteme derinlik ve denge, sektörümüzün sorunlarına çözüm getirecek" dedi.

18.10.2019 17:32
TSB: Çatı kuruluş, derinlik ve denge sağlayacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Başkanı Atilla Benli, "Yeni yapı, finansal sisteme derinlik ve denge, sektörümüzün sorunlarına çözüm getirecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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