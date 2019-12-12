TSB/Benli: Sigorta sektörü ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlenecek

12.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:57

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta ve emeklilik sektörünün sermaye piyasalarına katkısını artırarak, uzun vadeli fonları sağlayacağını vurguladı ve "Sigorta ve emeklilik sektörümüz ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlenecek" dedi.

Benli, sigorta ve emeklilik sektörünün 2019 yılını değerlendirmek ve 2020 beklentilerini paylaşmak için basınla bir araya geldi. Benli, SEDDK'nın kurulması, BES gibi sektör gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinen Benli, "Sigorta sektöründe o kadar büyük bir potansiyel var ki, sektörümüz her durumda büyümesini sürdürebiliyor" dedi ve ekledi: "2019 yılı Ekim sonu itibariyle toplam primde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük bir artışla yaklaşık 54.5 milyarlık bir üretime ulaştık."Hayat dışında üretim yaklaşık 46 milyar olurken, aynı dönemde hayat tarafındaki üretim ise 9 milyara yaklaştı."Sektörümüz reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3'lük büyüme başarısı gösterdi."Söz konusu dönemde reel büyüme hayat branşında yüzde 35.5, hayat dışında ise yüzde 11 oldu."Aynı şekilde 2019 yılı Ekim sonu itibarı ile katılım sigortacılığında da toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61.2 artış ile 2 milyar 777 milyon liraya ulaştı" dedi.Ülke ekonomisinin büyümesini sürdürmesi için sigorta sektörünün kritik bir öneme sahip olduğuna değinen Benli, "Sigorta ve emeklilik sektörümüz; uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi, bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması, tamamlayıcı sağlık sigortasının, finansal sigortaların, doğal afet sigortalarının ve katılım sigortalarının geliştirmesi ile ülkemiz reasürans kapasitesinin artırılması gibi konulara yönelik açıklanan politika ve tedbirlerin hayata geçirilmesi sayesinde sermaye piyasalarına katkısını artıracak, reel sektörün ihtiyaç duyduğu uzun vadeli fonları sağlayarak yatırımlara kaynak sağlayacak ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlenecektir" dedi.Sigorta sektörünün oto dışı branşlarda büyümesi gerektiğini vurgulayan Benli, 2020 yılında öne çıkacak branşlara ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı:

"Ekonomideki büyüme eğilimiyle birlikte yangın ve doğal afetler, genel zararlar ve genel sorumluluk branşlarında ilerleme sağlanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası artan sağlık harcamaları yükünün hafifletilmesi anlamında kamunun da geliştirilmesini desteklediği bir ürün. Fiyatının özel sağlık sigortasına kıyasla daha uygun olması ve Türkiye genelindeki yaygın özel hastane ağı düşünüldüğünde sigortalılara anlamlı bir çözüm sunması en önemli avantajı. 2020 yılında tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinin de yaygınlığının artacağını öngörüyorum. Ekonomideki iyileşme ile birlikte, alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi ürünlerde hareketlenme başlayacaktır. Siber sigortalar her geçen gün önemini artırıyor. Bu alanda da 2020 yılında penetrasyon artış gösterecektir. Kredilerdeki genişlemeye paralel olarak hayat sigortası gelişimini sürdürecektir. Bakım sigortası ürünleri tarafında gelişmeler yaşanacaktır. Katılım sigortasında da büyüme devam edecektir." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA