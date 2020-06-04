TSB Başkanı Benli'den kasko ve trafik sigortası hatırlatması Açıklaması Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, yaz aylarında olunması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle şehirler arası trafik yoğunluğunun arttığını belirterek, "Olası risklere karşı seyahate çıkmadan önce aracınızın sigortasını yaptırmayı unutmayın.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, yaz aylarında olunması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle şehirler arası trafik yoğunluğunun arttığını belirterek, "Olası risklere karşı seyahate çıkmadan önce aracınızın sigortasını yaptırmayı unutmayın." uyarısında bulundu.

Benli, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin ve yürürlükteki kısıtlamaların bir kısmının 1 Haziran itibarıyla kaldırıldığını, şehirler arası seyahat serbestisinin de başladığını anımsattı.

Salgın döneminde zorunlu trafik sigortalarında devam eden prim ödemelerinin ertelenmesi gibi uygulamalarla vatandaşlara destek olduklarını aktaran Benli, "yeni normal" kapsamında kasko ve trafik sigortalarının önemine dikkati çekti.

Benli, "yeni normal"in başlamasıyla yaz aylarında olunması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle şehirler arası trafik yoğunluğunun arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Olası risklere karşı seyahate çıkmadan önce aracınızın sigortasını yaptırmayı unutmayın. Sürücülerin kasko ve trafik poliçelerini yaptırmaları; kasko ile kendi araçlarının güvenliğini sağlamaları, trafik sigortasıyla da olası bir trafik kazası sonucunda oluşan sorumluluğun teminat altına alınması açısından önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden Nisan 2020 itibarıyla ülkemizde 23,4 milyon taşıt olduğunu ancak sadece 18,3 milyon taşıtın trafik ve 5,9 milyon taşıtın kasko poliçesi bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle araç sahiplerine kasko ve trafik poliçelerini kontrol etmelerini, süresi dolan poliçelerini ise yenilemeyi ihmal etmemelerini tavsiye diyoruz."

Nisan sonu itibarıyla trafik ve kasko sigortasında 4,2 milyar lira tazminat ödeyen sigorta sektörünün, araç sahiplerinin kusurlu olarak yol açtığı bir trafik kazası sonucu zarar gören üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararlarını trafik sigortasıyla teminat altına aldığını vurgulayan Benli, "Kasko poliçeleriyle ise kaza sonucu sigortalının kendi aracında meydana gelen maddi hasarlar teminat altına alınıyor. İhtiyari sorumluluk sigortası da belirlenen şartlar çerçevesinde, hem trafik sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan tutarı hem de manevi tazminat taleplerini karşılaması nedeniyle önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA