TSB Başkanı Atilla Benli'den Deprem Haftası açıklaması

02.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:04

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Türkiye'nin en önemli gerçeği olan depremlerden sonra hayatın normale dönmesi ve hasarların tazmin edilmesi noktasında sigorta sektörünün önemini belirterek, "Güvenli yarınlar için Zorunlu Deprem Sigortası yanında, eşya ve konut sigortası, iş yeri sigortası ve kaskonun da depreme karşı teminat sağladığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.

TSB Başkanı Atilla Benli, 1 – 7 Mart Deprem Haftası vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye topraklarının büyük çoğunluğunun deprem riski taşıdığını ve herhangi bir doğal afet durumunda bir an önce hayatın olağan akışına dönebilmesi için sigortanın olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin en önemli gerçeği olan depremlerden sonra hayatın normale dönmesi ve hasarların tazmin edilmesi noktasında sigorta sektörünün önemine işaret eden Benli, "Güvenli yarınlar için Zorunlu Deprem Sigortası yanında, eşya ve konut sigortası, iş yeri sigortası ve kaskonun da depreme karşı teminat sağladığını unutmayalım" açıklamasında bulundu.



Türkiye'nin büyük bölümünün aktif fay hatları üzerinde olmasına rağmen ancak acı tecrübeler yaşandığında önlem almaya yöneldiğimizi belirten Benli, şunları kaydetti:



"Deprem kuşağında olduğumuzu kabul ederek önlemlerimizi önceden almamız gerekiyor. Bu konuda sigorta sektörüne de vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Deprem yaşandığı zamanlarda toplumun farkındalığı artıyor ve poliçe üretimleri yükseliyor. Ancak bu maalesef kalıcı bir artış olmuyor. Depremler sonrasında poliçe yenileme oranları tekrar düşüyor. Poliçe almış vatandaşlarımızın sürekli olarak deprem güvencesine sahip olmalarını sağlamamız, almayanların da farkındalığını artırarak onları sigortaya yönlendirmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki tüm konutlarımızın deprem güvenceli olması için hep birlikte çalışmalıyız. Yarınlara umutla bakacağımız, hayatımıza güvenle devam edebileceğimiz koşulları sigorta güvencesiyle sağlamalıyız."



Hedef yüzde 100 sigortalılık



Atilla Benli, depremin yol açtığı hasarların giderilmesi için Zorunlu Deprem Sigortası'nın yanı sıra konut sigortası, iş yeri sigortası ve kaskonun da büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, söz konusu branşlardaki Türkiye genelindeki sigortalılık oranları hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine günde ortalama 38 kuruş ödeyerek sahip olmak mümkün. Zorunlu Deprem Sigortası ile bu yıl için sigorta kapsamında alınabilecek en yüksek sigorta teminatı 240 bin lira ve vatandaşlarımız konutunun değerinin bunun üzerinde olduğunu düşünüyorsa sigorta şirketlerinden bu tutarın üstündeki kısmı ve eşyaları için konut sigortası alabiliyorlar. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olmayan iş yerlerinin deprem ve deprem kaynaklı hasarlara karşı sigorta ile güvence altına alınmasında da iş yeri sigortası büyük önem taşıyor.



Diğer yandan deprem söz konusu olduğunda araçlarımıza yaptırdığımız kaskonun teminatlarına da dikkat etmek gerekiyor. Tüm bu ürünler çok önemli olmakla birlikte sigortalılık oranlarının maalesef henüz yetersiz olduğunu görüyoruz. Bugün ülkemizde kapsama giren konutların yüzde 55'i Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip. Konut sigortalarında yüzde 22, işyeri sigortalarında yüzde 37 ve kaskoda ise yüzde 26 sigortalılık oranı söz konusu. Bu oranları yüzde 100 olana kadar sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA