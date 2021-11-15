TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi Başvurusu Hazırlıkları Kapsamında Eğitimler Başladı

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi başvurusu hazırlıkları kapsamında 1. grup eğitimleri Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda başlatıldı. 5 günlük eğitim sonunda yapılan kapanış toplantısına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdal Irmak, Yüksekokul yönetimi ve 1. grup (idari kadro) katılımcıları katıldı.

Kapanış toplantısında söz alan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Erdal Irmak, 1. grup eğitimin ardından 2. grup eğitim katılımcılarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Erdal Irmak, Kalite Yönetim Sisteminin Üniversitemizin tüm birimlerine katma değer katacağını öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımızın memnuniyetini artıracağını söyledi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır ise "Üniversitemizin güçlü yanlarının sürdürülebilir kılınması, iyileşmeye açık yanlarının geliştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu tarafından belirlenen "iyileştirme çalışmaları önerileri" kapsamında kalite kültürünün öğrenciler, idari ve akademik personel de dahil tüm iç ve dış paydaşları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması amacıyla TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlanmış, gerekli olan KYS Temel Eğitimi (2 gün), Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi (2 gün) ve Dokümantasyon Eğitimi (1 gün) olmak üzere 5 günlük eğitim süreci bugün itibariyle tamamlanmıştır" dedi.

Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Ocak 2022'de KYS İç Tetkikçi Eğitimi (2 gün) ve çalıştay (3 gün) olmak üzere 5 günlük bir eğitim sürecinin daha bulunduğunu ifade etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, belge çalışmaları kapsamında eğitim faaliyetlerinin idari, mühendislik, eğitim-spor ve sağlık ana başlıkları altında 4 ayrı grup olarak değerlendiğini anlattı. Prof. Dr. Ramazan Bayındır, konuşmasını "Grupların birimlerinde kalite yönetim sistemi ön çalışmaları yapmaları (stratejik hedefler, iş süreçleri, paydaş analizi, riskler, izleme kriterleri, doküman ve iş akış şemalarının gözden geçirilmesi/oluşturulması), her grubun ön çalışmaları tamamlandıktan sonra TSE uzmanları tarafından yapılacak çalıştay ile yaşadıkları sorunları tartışmaları, her grubun kalite yönetim belgesi alması için birimlerinde faaliyetlerini tamamlaması önem arz etmektedir" diyerek tamamladı.

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