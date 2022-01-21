TS Club yaz koleksiyonunu Trabzon'da tanıttı

Trabzon'da bir otelde düzenlenen defile ile TS CLUB yaz koleksiyonu tanıtıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da bir otelde düzenlenen defile ile TS CLUB yaz koleksiyonu tanıtıldı.

Bordo- mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, geniş bir yelpazede ürünlerinin yer aldığı TS CLUB 2022 yılı yaz koleksiyonu ürünlerinin defile ile tanıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, kadın, erkek, çocuk, bebek ve aksesuar kategorilerinde özgün tasarımlarla hazırlanan 250 parça ürünün, iki saat süren defile ile TS CLUB bayilerine tanıtıldığı ifade edildi.

Defilenin oldukça güzel ve verimli geçtiğini belirten Mağazacılık Faaliyetleri Direktörü Özlem Durgun, "Bu sezon futbol A takımımızın başarısından aldığımız ilham ve motivasyonla bizler de TS CLUB olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Taraftarlarımızın çok seveceği, her alanda beklentilerini karşılayacak bir koleksiyon hazırladık. Defile ile birlikte katılımcılara koleksiyon hakkında bilgi verdik. Devamında siparişlerimizi aldık. Her zaman yanımızda olan değerli taraftarlarımızın da koleksiyonumuza büyük ilgi göstereceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıntıların hakim olduğu yaratıcı tasarımlarla hazırlanan TS CLUB 2022 Yaz Koleksiyonu yakında TS CLUB mağazalarındaki yer alacağı belirtildi.