Truva Atından Düşerek Ölen Şahıs Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çanakkale'nin Tevfikiye Mahallesinde bulunan ve Brad Pitt'in rol aldığı Troy adlı filmde kullanıldıktan sonra Kordon boyunda sergilenen 12,6 metre yükseklikteki atın üzerinenden düşerek yaşamını yitiren Mestan Güney (55), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.



Çanakkale'de, Mestan Güney (55) adlı şahıs, Brad Pitt'in rol aldığı Troy adlı filmde kullanıldıktan sonra Kordon boyunda sergilenen 12,6 metre yükseklikteki atın üzerine tırmandı. Vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen ve "Bana bir şey olmaz" diyen Mestan Güney, 12.6 metre yüksekliğindeki atın üzerinden dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Mestan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Son yolculuğuna İzmir'de uğurlandı



Yaklaşık 12.6 metre yükseklikteki Truva atının üzerinden düşerek hayatını kaybeden Mestan Güney, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Güney'in cenazesi, Bornova ilçesinde bulunan Kuba camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Hacılar Kırığı mezarlığına götürüldü. - İZMİR