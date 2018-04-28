Trust FX'te Başlıyor

Kaçırılan torunu için fidye ödemeyi kabul etmeyen milyarder bir büyükbabaya karşı fidye ödemek pahasına çocuğunu İtalyan mafyasının elinden kurtarmaya çalışan bir annenin hikayesi "Trust", ilk sezonuyla 3 Mayıs'tan itibaren her perşembe saat 21.30'de FX ekranlarına geliyor.

Büyükbaba Getty, çocuğu geri vermek için 17 milyon dolar talep eden mafyaya, nedenlerini de açıklayarak istediklerini vermeyeceğini söylerken, John'un annesi Gail Harris oğlunu kurtarmak için çözümler aramaktadır. Kaçırılan çocuğun ise hayati tehlikesi her geçen dakika artmaktadır.

Gerçek bir hikayeden esinlenen ve heyecanın her bölümle biraz daha tırmanacağı Trust, ilk sezon bölümleriyle 3 Mayıs'tan itibaren her perşembe saat 21.30'de FX'te.

Heyecanla beklenen yabancı dizi ve animasyonların Türkiye'deki izleyicileriyle buluştuğu FX; D-Smart, Tivibu, KabloTV ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.