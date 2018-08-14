Trumpol Saldırısı

"Sebepleri ekonomik olmayan bir pozisyonda sonuçları ekonomik olan bir bedel ödemek gibi talihsiz bir konuma sıkıştırılmak isteniyoruz.

ABD başkanının hoyrat tavrı, siyasi kararlarını kabul etmeyenlere karşı ülkesinin ekonomik büyüklüğünün gücünü istismar edip muhalif kanaat sahiplerini dize getirmek şeklinde tecelli etmektedir. Bu tutum her türlü meşru standardı zorlayan bir uygulamadır. Ne hukuki yönü, ne diplomatik yönü ve ne de insanlık yönü vardır.

Yeryüzünde yaşanan dolarizasyon sebebiyle gece vakitlerinde attığı bir tweet bir ülkenin kazanımlarını ciddi anlamda etkileyecek sonuçlar doğurabiliyor. Bu fırsatı son derece kötü kullanan Trumph şimdilerde bizim ülkemizi hedef tahtasına oturtmuş gibidir.

Normal şartlarda makro ekonomik tablolar açısından yeryüzündeki birçok gelişmiş ülkeden bile çok daha iyi bir rakamsal dengeye sahip olan ülkemiz, özel hedef haline getirilince ister istemez etkilenmektedir.

ABD başkanı Trumph'ın bu sorumsuz ve düşmanca tavrını kınıyoruz.

ASRİAD olarak, tüm milletimizi ilgilendiren bu vahşet politikası karşısında hükümetimizle birlikte gereken tüm adımları atma konusunda tereddüdümüzün olmayacağını herkesin bilmesini isteriz.

Papaz Brunson hadisesi kendi gerçeğinin çok ötesinde bir bahane haline dönüştürülmüştür. Asıl istenmeyen Türkiye'nin kendi değerlerine sahip çıkması ve kendi ayakları üzerinde durmasıdır. Ancak biz millet olarak ciddi badirelerden geçmiş tecrübelere sahibiz. Bizi yıpratabilirler ancak yıldıramazlar."

DANIŞMAN: "Geri dönülmez noktalara gelmeden bu gidişe bir son verilmelidir."

"ABD başkanının bu hoyrat tavrının tüm dünya halklarına, evrensel barışa ve küresel güven atmosferine ciddi zararlar verdiği ve kırılmalara sebep olduğu aşikardır. Buna kısaca Trumpol adını veriyoruz. Bu tavır kabul edilemez ve bu politika sürdürülemez. Ve bu süreç dünyada yeni kampları gerektirecek sonuçlar doğuracaktır.

Ülke içinde alınan ekonomik tedbirler ve yeniden alınacak olan tedbirler, hiç şüphesiz hem yangını söndürmeye hem de ekonomik akışkanlığı sağlamaya katkı verecektir. Bu çerçevede tedbirlerin etkili olacağına inanıyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de üzerimize düşeni yapma konusunda tüm mensuplarımızla birlikte gerekenleri yapıyoruz. İşler içinden çıkılmaz hale gelmeden, sorunlar geri dönülmez noktalara ulaşmadan normalleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz."