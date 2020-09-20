Trump, Yüksek Mahkemeye "muhtemelen" kadın bir aday gösterecek
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Trump, Yüksek Mahkemeye "muhtemelen" kadın bir aday gösterecek

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemeye göstereceği adayın "muhtemelen" kadın olacağını ve ismi gelecek hafta açıklayabileceğini söyledi.

Trump, Yüksek Mahkemeye
20.09.2020 00:59 | Son Güncelleme: 20.09.2020 01:02

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemeye göstereceği adayın "muhtemelen" kadın olacağını ve ismi gelecek hafta açıklayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina eyaletinde yapacağı seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, dün hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'ün yerine yeni adayın belirlenmesi sürecine herkesin saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Daha önce de birçok başkanın seçim yılında mahkemeye aday gösterdiğini hatırlatan Trump, "Sürecin çok hızlı olabileceğini düşünüyorum. Bize oy veren milyonlarca insanın bize verdiği bir hak ve sorumluluk bu. Adayımın büyük ihtimalle bir kadın olacağını söyleyebilirim. Gelecek hafta muhtemelen açıklayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin liberal yargıçlarından Ginsburg, 87 yaşında pankreas kanserinden dün hayatını kaybetmişti.

Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacak

Öte yandan Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Walmart-Oracle ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurdu.

Trump, "Böyle bir anlaşma ülkemiz için iyi olacak, hem de ulusal güvenliğimizi koruyan bir anlaşma yapılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.

Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Safvan Allahverdi
Safvan Allahverdi
AA Editörü
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