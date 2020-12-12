Trump, Yüksek Mahkemenin seçim itirazını reddetmesine tepkili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trump, Yüksek Mahkemenin seçim itirazını reddetmesine tepkili

12.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:41
Trump, Yüksek Mahkemenin seçim itirazını reddetmesine tepkili

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin, Joe Biden'ın seçim zaferinin geri döndürülmesine yönelik davayı reddetmesine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin, Joe Biden'ın seçim zaferinin geri döndürülmesine yönelik davayı reddetmesine tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme bizi rezil ediyor. Hiçbir bilgelik ve cesareti yok." ifadesini kullandı.

Seçimlerde "tarihin en büyük yolsuzluğunun" yapıldığını öne süren Trump, "Yüksek Mahkeme bu konuya hiç ilgi göstermiyor." yorumunda bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

İlgili Haberler

Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Merve Dizdar Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Tbmm Doğum Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump, Yüksek Mahkemenin seçim itirazını reddetmesine tepkili - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 19:44:39. #1.14#
title