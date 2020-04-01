Trump yönetiminin yasa değişikliği milyarlarca kuşun ölümüne neden olabilir
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Trump yönetiminin yasa değişikliği milyarlarca kuşun ölümüne neden olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki göçmen kuşları koruyan yasada esneklik yapmak istediği ve bunun milyarlarca kuşun ölümüne neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

01.04.2020 03:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 03:26
Trump yönetiminin yasa değişikliği milyarlarca kuşun ölümüne neden olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki göçmen kuşları koruyan yasada esneklik yapmak istediği ve bunun milyarlarca kuşun ölümüne neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Associated Press (AP) haber ajansında yer alan haberde, Trump yönetiminin, cezai yaptırımlarla şirketlere yaban hayatının korunması konusunda sorumluluklar yükleyen Göçmen Kuş Anlaşması Yasası üzerinde yapmayı planladığı değişiklikler masaya yatırıldı.

İlk olarak 1918'de çıkarılan ve 1970'lerden beri sanayi şirketlerine belli yükümlülükler getiren ilgili yasada önerilen değişikliğin Kuzey Amerika'da tehdit altında ve nesli tükenmekte olan türleri tahrip ederek kuş nüfusunun azalmasını hızlandırabileceği belirtildi.

"Bu bir felaket olur"

Obama dönemi ABD Balık ve Yaban HayatI Hizmetleri Direktörü Dan Ashe, yasadaki mevcut kovuşturma tehdidinin büyük sanayi şirketleri üzerinde milyarlarca kuşu kurtaran bir fren olarak hizmet ettiğini söyledi.

Ashe, "Eğer yasada değişiklik yapılırsa, önümüzdeki bir kaç on yıl içinde milyarlarca kuşun ölümü ile sonuçlanır. Bu bir felaket olur." ifadelerini kullandı.

ABD Balık ve Yaban Hayati Servisi sözcüsü Gavin Shire ise, Ashe'nin değerlendirmesini reddederek, yasadaki çoğu önleyici tedbirin zaten gönüllülük üzerine olduğunu savundu.

Yılda yaklaşık 450 milyon ila 1,1 milyar kuş ölüyor

Haberde, Trump yönetiminin, petrol çukurları, maden sahaları, telekomünikasyon kuleleri, rüzgar türbinleri gibi tehlikeli sanayi alanlarındaki uçan kuş ölümlerinin kovuşturmaya tabi olmayan kazalar olarak düzenlemek istediği kaydedildi.

Yasada değişiklik yapılması isteğinin petrol şirketleri, elektrik hizmetleri ve benzeri diğer sektörlerin uzun baskılarından kaynakladığı iddia edilen haberde, Trump yönetiminin, ilgili yasada gevşeklik sağlansa bile şirketlerin gönüllü olarak kuş ölümlerinin önüne geçmeye devam edeceklerini savunduğu belirtildi.

Haberde, ABD Balık ve Yaban Hayati Servisi sitesi verileri baz alınarak, sanayi kaynaklarının Kuzey Amerika'daki toplam 7,2 milyar kuştan yılda yaklaşık 450 milyon ila 1,1 milyarın ölümüne neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ördekler ve pelikanlar gibi su kuşlarından ağaçkakanlara, ötücü kuşlara, şahinlere ve baykuşlara kadar 1000'den fazla kuş türü ilgili yasaya göre koruma altında bulunuyor.

İlgili yasa kapsamında, 2010'da Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısından dolayı yaklaşık 100 bin kuşun ölümünden sorumlu tutulan BP'ye 100 milyon dolar para cezası verilmişti.

Kaynak: AA

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