Trump yönetiminin Maduro'nun görevden ayrılması için Venezuelalı yetkiliyle görüştüğü iddia edildi
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Trump yönetiminin Maduro'nun görevden ayrılması için Venezuelalı yetkiliyle görüştüğü iddia edildi

22.10.2020 01:23 | Son Güncelleme: 22.10.2020 01:23
Trump yönetiminin Maduro'nun görevden ayrılması için Venezuelalı yetkiliyle görüştüğü iddia edildi

ABD'de Donald Trump yönetiminden bir yetkilinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "barışçıl bir şekilde görevini bırakması" için geçen ay Meksika'da Venezuelalı bir yetkiliyle gizlice görüştüğü ileri sürüldü.

ABD'de Donald Trump yönetiminden bir yetkilinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "barışçıl bir şekilde görevini bırakması" için geçen ay Meksika'da Venezuelalı bir yetkiliyle gizlice görüştüğü ileri sürüldü.

Bloomberg'in 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Richard Grenell'in, Maduro'ya yakın olan Venezuelalı siyasetçi Jorge Rodriguez ile geçen ay Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir araya geldiği ifade edildi.

Grenell'in, Maduro'nun görevini "barışçıl bir şekilde" bırakması konusunu gündeme getirdiği ancak bu görüşmede başarı elde edilemediği belirtildi.

Beyaz Saray yetkilisinin rehine müzakereleri için Suriye'ye gittiği iddiası

Wall Street Journal gazetesi de pazar günü verdiği ve üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, 10 yıldan uzun bir sürenin ardından Suriye rejimi ile ABD hükümeti arasında ilk temasın kurulduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in bu yılın başında Şam'a gittiğini öne sürmüştü.

Patel'in Şam ziyareti sırasında Esed rejiminin elinde rehin tutulduğuna inanılan 2 ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptığı belirtilmişti.

Haberde ayrıca, Trump'ın mart ayında Beşşar Esed'e gizli bir mektup yazarak ABD'li rehinelerden birinin bırakılmasını istediği iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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