Trump yönetiminin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft giderayak Çin'e yönelik salvolarını sürdürdü

ABD'de Trump yönetiminin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, son görev gününde Tayvan konusunda Çin'e karşı çıkışıyla gündeme geldi.

Craft, Twitter'da Tayvan'ın New York temsilcisi James Lee'nin hediye ettiği Tayvan pelüş ayısının bulunduğu el çantasıyla çekildiği fotoğrafı ekleyerek yaptığı paylaşımda, dünyanın, Çin'in Tayvan'ı dışlama ve tecrit etme politikasına karşı çıkma zamanının geldiğini ifade etti.

Ayrıca Craft, BM üyesi tüm ülkelerin, Tayvan'a yönelik uluslararası organizasyonlara katılması yasağının faydalarını gözden geçirmesi ve zararlarını kabul etmesi çağrısında bulundu.

Tayvan'ı, "küresel arenada iyiliği temsil eden bir güç, işleyen bir demokrasi, cömert bir insani aktör, küresel sağlıkta sorumlu bir aktör ve güçlü bir insan hakları savunucusu" olarak nitelendiren??????? Craft, "ABD, bir geçiş için hazırlanırken bile, ABD-Tayvan ilişkilerinin büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğine dair büyük bir güvenle konuşabilirim." ifadesini kullandı.

Craft, 13-15 Ocak tarihlerinde de Tayvan'ı ziyaret etmeyi planlıyordu ancak ziyaret, ABD'deki başkanlık devir teslimi süreci nedeniyle iptal edilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya