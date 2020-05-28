Trump yönetiminin ABD'deki Çin ordusuyla bağlantılı öğrencilerin vizesini iptal edeceği iddiası
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Trump yönetiminin ABD'deki Çin ordusuyla bağlantılı öğrencilerin vizesini iptal edeceği iddiası

NEW Trump yönetiminin ABD'de eğitim gören Çin'deki askeri okullarla doğrudan bağlantısı olan Çinli lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların vizelerini iptal ederek bunları ülkeden göndereceği iddia edildi.

Trump yönetiminin ABD'deki Çin ordusuyla bağlantılı öğrencilerin vizesini iptal edeceği iddiası
28.05.2020 23:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:29

NEW Trump yönetiminin ABD'de eğitim gören Çin'deki askeri okullarla doğrudan bağlantısı olan Çinli lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların vizelerini iptal ederek bunları ülkeden göndereceği iddia edildi.

New York Times gazetesi, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Çin Halk Kurutuluş Ordusu ile bağlantılı Çin üniversitelerinden gelen öğrencilerin vizelerini iptal etmeyi planladığını yazdı.

ABD'de yaklaşık 360 bin Çinli öğrencinin bulunduğu ve vize yasağının en az 3 bin öğrenciyi etkileyebileceği belirtilen haberde, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çinli öğrencilere vize yasağını dün Başkan Donald Trump ile görüştüğü kaydedildi.

Haberde, ABD'ye en fazla yabancı öğrencinin Çin'den geldiğinin altı çizilerek, Çin hükümetinin de ABD'li öğrencilere vize yasağı getirerek misilleme yapabileceğine dikkat çekildi.

Amerikan üniversitelerinin ise Trump yönetiminin bu planına karşı çıkmasının beklendiği vurgulanan haberde, ABD'de birçok okulun, özellikle Çin'den gelen büyük gruplardan alınan okul ücretlerine bel bağladığına işaret edildi.

Haberde, okul yönetimi ve öğretmenlerin, FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından son yıllarda özellikle bilimsel alanlarda eğitim alan Çinli öğrencilerden gelebilecek ulusal güvenlik tehditlerine karşı bilgilendirildiği kaydedilerek, üniversite çalışanlarının aynı zamanda Asyalı öğrencilere karşı ırkçılığın artmasından endişe duyduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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