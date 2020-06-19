Trump yönetiminde Floyd çatlağı
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Trump yönetiminde Floyd çatlağı

ABD Başkanı Donald Trump'ın polis şiddetiyle ölen George Floyd'un ardından başlayan protestolara yönelik tutumuna tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Yasama İşleri Bürosu Başkan Yardımcısı Mary Elizabeth Taylor, istifa etti.

Trump yönetiminde Floyd çatlağı
19.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın polis şiddetiyle ölen George Floyd'un ardından başlayan protestolara yönelik tutumuna tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Yasama İşleri Bürosu Başkan Yardımcısı Mary Elizabeth Taylor, istifa etti.

ABD'de 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar yönetiminde eleştirilere yol açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Yasama İşleri Bürosu Başkan Yardımcısı Mary Elizabeth Taylor, Başkan Trump'ın protestolara yönelik tutumunu gerekçe göstererek istifasını sundu. Görevi yürüten ilk siyahi kadın olan Taylor Dışişleri Bakanlığı'na sunduğu istifa mektubunda, "Başkanın ırksal adaletsizliği ve siyahi Amerikalılara yönelik yorum ve eylemleri temel değerlerime ve inançlarıma keskin bir şekilde ters düşüyor. Vicdanımın sesini dinleyerek Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bakan Yardımcılığı görevinden istifa etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 46 yaşındaki siyahi Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan protestolar şiddetini arttırınca yaşanan olaylara tepki göstermiş, "Yağma başlarsa ateş başlar" ifadelerini kullanmıştı. Trump, başkent Washington DC ve birçok büyük şehirde şiddet olaylarını gerekçe göstererek yüksek güvenlik önlemleri alınması talimatı vermişti. Trump ayrıca protestolara karşı orduyu sokağa indirme kararı nedeniyle ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de fikir ayrılıkları yaşamıştı. Esper, protestoları bastırmak için ordunun kullanılması ve askerin sokağa inmesi taraftarı olmadığını açıklayarak, "Askerin bu aşamada kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. Yeterli Ulusal Muhafız kapasitemiz var. Bunu sadece Savunma Bakanı olarak değil, aynı zamanda eski bir asker ve Ulusal Muhafızların eski bir üyesi olarak da söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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