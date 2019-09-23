Trump yönetimi ülkesinden kaçan papaza iltica hakkı tanıdı
Ülkesi Honduras'tan kaçarak ABD'ye girebilmek için 8 aydır Meksika'da bekleyen papaz Douglas Oviedo'ya sığınma hakkı tanındı.
Aylardır Meksika'da iltica talebinin kabul edilmesini bekleyen Oviedo'ya geçen hafta hakimler ABD'ye girebileceğinin müjdesini verdi. ABD'ye kaçak yollardan girme girişimleri başarısız olan papaz Oviedo'dan, Trump yönetiminin yeni mülteci politikaları gereğince Meksika'ya gönderilerek burada başvuru yapması istendi. Euronews.com'da Görüntüle