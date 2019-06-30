Trump Yönetimi, Uçtan Uca Şifrelemeyi Yasaklamayı Düşünüyor

Günlük hayatımız içerisinde yer alan tüm akıllı cihazlarda çeşitli şifreleme yöntemlerinin kullanılmasının, artık bir endüstri standardı hâline gelmesi gerektiği uzmanlar tarafından dillendiriliyor. Uçtan uca şifreleme yöntemiyle gönderilen mesajlar, mesajın göndereni ve alıcısı arasında gizli kalabiliyor ancak görünen o ki ABD, bu durumdan rahatsız.

Politico tarafından yapılan habere göre Trump yönetiminde yer alan üst düzey yetkililer, uçtan uca şifreleme yönteminin tamamen yasaklanmasını istiyorlar. Çeşitli yasal sebeplerden dolayı şüpheli kişiler hakkında araştırmalar yapılırken bu kişilerin mesajlarının okunmasını imkânsız kılan yöntem, kolluk kuvvetlerinin işlerini oldukça zorlaştırıyor.

2016 yılının başlarında, henüz Trump başkan seçilmemişken yaşanan San Bernardino olaylarından sonra suçluların iPhone şifrelerini ABD hükumetiyle paylaşmayan Apple, Trump tarafından çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Olayın ardından FBI, bir güvenlik şirketine 1 milyon dolardan fazla para ödeyerek şifreyi kırmayı başardı ancak Apple daha sonra bu açığı da kapattı.

Trump yönetiminin uçtan uca şifreleme olayına karşı olduğu yıllardır bilinen bir gerçek. Yaklaşık 1 yıl önce de devlet yetkilileri bu konuyu tartışmaya açmıştı ancak somut bir sonuca ulaşılamamıştı.