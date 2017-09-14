Trump Yönetimi Rus Yazılım Firması Kaspersky Lab'a Yasak Getirdi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, federal kurumlara Rusya menşeili 'Kaspersky Lab' adlı firmanın yazılımlarını kullanmamaları talimatını verdi.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kaspersky Lab adlı Rus şirketi ile Rus hükümeti arasında bağlantı olabileceğinden endişe edildiğini belirterek, "ulusal güvenlik riski" taşıdığı gerekçesiyle firmanın yazılımlarının Amerikan federal kurumlarında kullanılmamasını istedi. Rus şirketin ürünleriyle ilgili olarak İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, federal kurumlara yazılı bir talimat gönderdi. Talimatta, söz konusu firma ürünlerinin "dosyalara geniş bir şekilde erişebildiği ve gizlilikle ilgili sorunlara neden olabileceği" endişesinin taşındığına vurgu yapılarak, "Bakanlık, Kaspersky yetkilileri ile Rus istihbaratı ve diğer hükümet kurumları arasında bağlar olduğundan endişelidir" ifadesi kullanıldı.



Talimatı uygulamaları için kurumlara 30 gün süre veren bakanlık, 3 aylık süre içinde tüm Kaspersky ürünlerinin kaldırılacağını açıkladı.



Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın siber güvenlik alanındaki koordinatörü Rob Joyce, İç Güvenlik Bakanlığının kararını "risk temelli bir karar" olarak görüp, takdir ettiklerini dile getirdi.



Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Kaspersky firması ise, ABD yönetiminin yeni adımını tamamıyla temelsiz olarak nitelendirdi ve iddiaları reddetti. Şirket açıklamasında, "Suçlamalar sahte iddialara ve yanlış varsayımlara dayandığından herhangi bir organizasyon tarafından kamuya açık hiçbir güvenilir kanıt sunulmadı" dedi. - WASHINGTON