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Trump yönetimi, otomobil üreticilerine açtığı tekel soruşturmasını kapattı

ABD'de hükümet, 4 büyük otomotiv şirketinin Kaliforniya eyaletiyle yaptığı emisyon anlaşmasının tekel karşıtı yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı sonlandırdı.

08.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:00
Trump yönetimi, otomobil üreticilerine açtığı tekel soruşturmasını kapattı

ABD'de , 4 büyük otomotiv şirketinin eyaletiyle yaptığı emisyon anlaşmasının tekel karşıtı yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı sonlandırdı.

Kaynak: Dunya.com

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