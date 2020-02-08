Trump yönetimi, otomobil üreticilerine açtığı tekel soruşturmasını kapattı
ABD'de hükümet, 4 büyük otomotiv şirketinin Kaliforniya eyaletiyle yaptığı emisyon anlaşmasının tekel karşıtı yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı sonlandırdı.
08.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:00
ABD'de hükümet, 4 büyük otomotiv şirketinin Kaliforniya eyaletiyle yaptığı emisyon anlaşmasının tekel karşıtı yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı sonlandırdı.
Kaynak: Dunya.com