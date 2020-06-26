Trump yönetimi, Obamacare'in iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Obamacare olarak bilinen Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Obamacare olarak bilinen Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminden sağlık sektörüne yönelik tartışılacak bir adım geldi. Trump yönetimi, halk arasında "Obamacare" olarak bilinen ve devlet destekli "sağlık sigortası" sağlayan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın (ACA) iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu Başsavcı Noel Francisco'nun dün gece saatlerinde yaptığı belirtildi. Francisco başvuruda, Kongrenin 2017'de çıkardığı vergi düzenlemesi sonrası sağlık sigortası yaptırmayan kişilere verilecek para cezalarını kaldırdığını, bu nedenle zorunluluk ortadan kalktığı için yasanın tamamen geçersiz sayılmasını talep etti. Francisco, "Başka bir analize gerek yok. Bireysel zorunluluk hükümleri geçersiz kılındığında yasanın geri kalanı faaliyet gösteremez" dedi.

23 milyon Amerikalı sağlık sigortasından mahrum kalabilir

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, "Trump ve Cumhuriyetçilerin korona virüs krizinin ortasında Bakım Yasası'nı ortadan kaldırma kampanyası, anlaşılmaz bir zulüm" dedi.

Pelosi, başvurunun kabul edilmesi halinde 23 milyon Amerikalının sağlık sigortasını tamamen kaybedebileceğini belirtti. Pelosi, Trump yönetiminin söz konusu girişimi hakkında yasal bir gerekçe ve ahlaki bir mazeretinin bulunmadığını ifade etti.

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 125 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 500 bini geçti. Salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de Obamacare'in iptal edilmesi, Kasım ayındaki Başkanlık seçiminin de en önemli gündem maddelerinden birini oluşturacak.

Eski ABD Başkan Barack Obama döneminde 2010 yılında çıkarılan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası kapsamında, özel sigorta şirketlerinin vatandaşlar arasında ayrım yapmasının önüne geçilmişti. Ayrıca, devlet destekli sağlık yardımları da genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı. Cumhuriyetçiler ise söz konusu yasayı hükümetin sağlık sektörüne "aşırı müdahalesi" olarak görüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA