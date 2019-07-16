Trump yönetimi Meksika sınırından ABD'ye girenlerin sığınma başvurularına kısıtlama getirdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Meksika sınırından ülkeye giren göçmenlerin sığınma taleplerine ilişkin yeni kurallar getirdi.

Salı gününden itibaren yürürlükte olacak yeni düzenlemeye göre Orta Amerika'dan veya üçüncü bir ülkeden gelip Meksika sınırından ABD'ye giren göçmenler, geçtikleri ilk ülkede iltica başvurusunda bulunmadılarsa, ABD'ye de sığınma başvurusunda bulunamayacaklar.

Bu, Honduras, Guatemala, El Salvador'dan gelen göçmenlerin Meksika'da sığınma talebinde bulunmadıkları sürece, ABD'de de sığınma hakkından faydalanamayacakları anlamına geliyor.

Yeni uygulama, sığınma hakkı talepleri reddedilenler ve insan kaçakçılığı mağdurları için geçerli olmayacak.

Meksika yeni uygulamayı reddetti ve her türlü politika değişikliğinin Meksika Kongre'sinin onayından geçmesi gerektiğini söyledi.

Amerika Sivil Özgürlükler Birliği de yeni uygulamaya karşı yasal işlem başlattı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, kurallarda yapılan değişikliklerle 'ekonomik göçmenlerin' ABD'nin sığınma sistemini istismar etmesine engel olunacağını savunuyor.

Barr yazılı açıklamasında, güney sınırlarında yüzbinlerce göçmenin işlemlerinin 'ABD için yük olduğunu' söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise, ülkesinin 'ABD'nin reddettiklerinin yığıldığı bir yer olamayacağını ve göçmenleri kendileri için tehlikeli olan bölgelere gönderemeyeceğini' belirtip "Meksika, sığınma ve ilticaya sınırlama getiren yeni düzenlemeleri kabul etmiyor" dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise yeni düzenlemelerin 'kaygı verici' olduğunu söyledi. UNHCR, yeni uygulamanın 'şiddet ve zulümden kaçan, uluslararası koruma ihtiyacında olan kişileri tehlikeye attığını' ifade etti.

Meksika sınırında ABD tarafından sığınma başvuruları reddedilenlere ne olacağı henüz belirsiz.

ABD'nin açıklaması Guatemala'nın, ülkeyi 'Orta Amerika'da güvenli üçüncü ülke' olarak tanımlayan mülteci anlaşmasını mahkeme kararıyla geçici olarak hükümsüz kılmasının ardından geldi.

Bu anlaşma kapsamında, ABD'ye iltica etmek isteyen diğer ülke vatandaşı göçmenlerin Guatemala'da sığınma talebinde bulunabilmesini öngörüyordu.

Trump sığınma kurallarını neden değiştiriyor?

ABD Başkanı Donald Trump, sığınma başvurusu sürecindeki bazı 'boşlukların' Orta Amerika ve başka bölgelerden ABD'ye gelen göçmenlerin yasadışı olarak yaşamalarının önünü açtığını söylüyor.

Mevcut sistemde, ABD-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerin, hangi ülkeden geçmiş olurlarsa olsunlar ABD'de sığınma talebinde bulunma hakları var.

Yalnızca 'güvenli' olarak görülen ülkelerden geçen göçmenler ABD'ye iltica sürecinde bazı kısıtlamalarla karşılaşıyor.

Sığınma başvurusunda bulunanlar, yasal işlemleri tamamlanana kadar ABD'de özgürce yaşayabiliyor. Yasal işlemlerin tamamlanması da genellikle yıllar alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı, Salı gününden itibaren yürürlükte olacak yeni düzenlemelerin 'geçici' olduğunu söylüyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nden avukat Lee Gelernt "Trump yönetimi tehlikeden kaçanların korunması için ülkemizin üzerindeki yasal ve ahlaki yükümlülüklerimizi tek taraflı olarak iptal etmeye çalışıyor. Bu yeni düzenleme açıkça yasa dışı, derhal dava açacağız" dedi.