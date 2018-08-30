Trump Yönetimi, Meksika Sınırındaki İspanyol Kökenli Vatandaşların Pasapotlarını İptal Etti

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinin haberine göre, Trumpyönetimi, Meksika sınırında yaşayan İspanyol kökenli kişilerin ABD'dedoğduklarına dair belgelerinin sahte olabileceği gerekçesiyle pasaportlarınıiptal etmeye başladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, PASAPORT PROSEDÜRÜNÜN DEĞİŞMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Dışişleri Bakanlığı, her ne kadar pasaport başvuruları prosedürlerinindeğiştirilmediğini açıklasa da Washington Post'un mülakat yaptığı kişi vehukukçular ise durumun tam tersi olduğunu belirtti.

MEKSİKA'DA DOĞAN ÇOCUKLARA ABD VATANDAŞLIĞI VERİLMİŞTİ

ABD'de 1950'lerden 1990'lı yıllara kadar çok sayıda ebe ve doktorun,Teksas-Meksika sınır hattındaki birçok bebeğe Meksika'da doğmuş olmalarına rağmenABD'de doğmuş gibi belge verdiğini tespit etmişti. George Bush ve Barack Obamayönetimleri döneminde Teksas'ın Rio Grande Valley bölgesinde ebelerin sağladığıdoğum belgeleriyle ABD pasaportu verilmesi kaldırılmıştı.

2009'da bu uygulamaya son verilmiş, pasaportları reddedilenlerinsayısı azalmıştı.

TRUMP DÖNEMİNDE PASAPORT İPTALLERİ ARTTI

Öte yandan, Donald Trump yönetiminde pasaport redlerinin önemlimiktarda arttığı ve hayatları boyunca ABD'de yaşayan, çalışan, oy veren kişilerinülkeye giriş çıkışta sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Houston'da savcı olarak çalışan Jennifer Correro, Washington Post'ayaptığı açıklamada, "Pasaportu iptal edildiği için yargı yoluna giden kişilerinsayısında ciddi miktarda artış gözlüyoruz." ifadesini kullandı.