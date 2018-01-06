Trump Yönetimi Meksika Sınırına Yapılacak Duvar İçin 18 Milyar Dolar Talep Etti

Trump yönetimi, Meksika ve ABD arasına inşa edilmesi planlanan sınır duvarı için Kongre'den18 milyar dolar talep ediyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında yer verdiği tartışmalı sınır duvarı projesine yönelik yeni detaylar paylaşıldı. Trump yönetimi, ABD ve Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için sunulan önergede Kongre'den yaklaşık 510 kilometrelik bariyeri ve ekstra 655 kilometrelik bariyer ve çiti kapsayacak 18 milyar dolarlık bir bütçe talebinde bulundu.



ABD ulusal güvenliği dahilindeki ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın (CBP) Kongre'ye sunduğu önerge Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında Meksika sınırına duvar örülmesi ve kayıt altına alınmamış binlerce göçmenin durumunun belirsizliği sebepleriyle tartışmaya yol açarken, 20 Ocak'a kadar gündemdeki iki meselede anlaşmaya varılmaması durumunda hükümetin düşme riski bulunuyor.



2016 ABD Genel Seçimleri'nde Donald Trump'ın kampanyasında yer alan Meksika ve ABD sınırına duvar inşa etme projesi kapsamında şu an sınırda elle yapılmış 1.047 kilometrelik bir bariyer yer alırken, CBP duvar çevresindeki güvenliği sağlamak için kameralar ve sensörlere güveniyor.



Trump yönetiminin önergesi, Dreamers olarak da bilinen Çocukluk Çağı için Erteleme Hareketi'nin (DACA) Kongre'ye sunduğu ve Obama yönetiminde geçici olarak ülkede koruma sağlanan 700 bin göçmen çocuğun ülkede yasal olarak kalabilmeleri için Kongre'ye sunduğu önergeyi tehlikeye soktu. Trump geçen sene önergenin geçmemesi gerektiğin söylemiş ve Kongre'ye DACA koruması altındaki çocukların durumu hakkında anlaşmaya varmaları için Mart 2018'e kadar süre vermişti.



Senato göçmen alt komitesinde görevli Demokrat Richard Durbin, yönetimin sınır kararını eleştirdi. Durbin yaptığı bir açıklamada, "Trump duvarını elde edebilmek için hükümetin düşmesinin iyi olacağını söylemişti. Sanırım şu an kendisi hedefi doğrultusunda ilerliyor. En başından beri Senato Demokratları'nın göçmen çocukların durumu için sunulan önergenin yasaya geçmesi için uygun sınır güvenliği önlemleri alacağını söylemiştim. Trump yönetimi DACA'yı dört ay önce kapatarak bir krize yol açtı" dedi.



Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi tarafından sunulan önerge kapsamında, 2027'ye kadar sınır duvarının tamamen inşa edileceği söylendi. - İstanbul