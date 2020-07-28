Trump yönetimi, "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" programını gözden geçirecek
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Trump yönetimi, "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" programını gözden geçirecek

ABD'de Donald Trump yönetimi, yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) adlı programı gözden geçirecek ve bu süreçte DACA kapsamdaki göçmenlerin korumalarını 1 yıl daha uzatabilecek.

Trump yönetimi,
28.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:38

ABD'de Donald Trump yönetimi, yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) adlı programı gözden geçirecek ve bu süreçte DACA kapsamdaki göçmenlerin korumalarını 1 yıl daha uzatabilecek.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, yaptığı telekonferansta, Trump yönetiminin DACA konusunda atmayı planladığı adımlar hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

DACA'nın gözden geçirileceğini belirten yetkili, bu sürecin yaklaşık 100 gün süreceğini kaydetti.

Yetkili, bu süreçte DACA'yı yürürlükten kaldırmanın yasalara uygunluğunun inceleneceği bilgisini de paylaştı.

Bu süreçte DACA programı için yeni başvuru alınmayacağını aktaran yetkili, şu anda koruma süreleri biten kişilerin de maksimum 1 yıl olmak üzere statülerini uzatabileceklerini ifade etti.

Yüksek Mahkemenin "DACA" kararı

ABD'de Yüksek Mahkeme, 18 Haziran'da 4'e karşı 5 oyla alınan kararla, Trump yönetiminin DACA'yı sonlandırma kararını reddetmiş ve programın devamına karar vermişti.

Mahkeme, Trump yönetiminin, DACA programının sonlandırılması için federal yasalar kapsamında yeterli gerekçeyi sağlayamadığına hükmetmişti.

Donald Trump ise 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, mahkemenin istediği belgeleri tamamlayarak yeniden başvurularını yapacaklarının altını çizerek, "Ben, DACA'dan faydalanan kişilerle Demokratlar'dan daha fazla ilgilenmek istedim ancak Demokratlar, son 2 yıldır bu konuda müzakereleri reddediyor. Onlar, DACA'yı terk etti." değerlendirmesinde bulunmuştu.

DACA, 700 bin yasa dışı göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor

ABD'de "DACA" olarak bilinen yasa kapsamında, ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart 2018'e kadar yasal durumlarını düzenlemelerine ya da ülkeyi terk etmelerine ilişkin kararı Eylül 2017'de imzalayan Trump, sonraki açıklamalarında belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.

DACA programı, 2012'de dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş, söz konusu kişilere 2 yıllık çalışma izni ve yasal imkanlar sağlanmıştı.

Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi, Eylül 2017'de programı bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.

İç Güvenlik Bakanlığı da mahkemenin kararının ardından şu aşamada herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını ve DACA programı kapsamındaki kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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