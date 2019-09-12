Trump yönetimi aromalı e-sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor

12.09.2019 09:30

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimi e-sigaralara karşı savaş açtı. Sağlık Bakanı Alex Azar akciğer hastalıkları ile bağlantılı olduğu ileri sürülen tütün içermeyen aromalı elektronik sigaraların satışını yasaklamayı planladıklarını açıkladı.



Azar, Başkan Trump ile Oval Ofis'teki görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada tütün içermeyen bu ürünlerin 'sigara tiryakiliğine ön ayak olduğunu' ileri sürdü. Bu duruma tepkisiz kalmayacaklarını belirten Azar, "Toplumları, okulları, aileleri, gençleri ve çocukları etkileyen bu e-sigara salgınını ve oluşan pazarı ortadan kaldırmayı planlıyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle