Trump yönetimi, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor

Trump yönetimi, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor

ABD, Washington aleyhine faaliyet yürütmekle" suçladığı 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istediABD, Küba'nın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan iki diplomatının ülkeden ayrılmasını istedi.

20.09.2019 15:15
Trump yönetimi, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 'Washington aleyhine faaliyet yürütmekle' suçladığı 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi


ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD aleyhine faaliyet yürüttükleri tespit edilen" Küba'nın BM Temsilciliğinde görevli iki diplomatın ülkeden ayrılması talebinin Küba makamlarına iletildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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