Trump Yine Sporcuları Hedef Aldı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, yine Amerikalı sporcuları eleştirerek, milli maçlardan önce diz çöküp ABD yönetimini ve ülkedeki sorunları protesto eden futbolcuları hedef aldı.

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) önceki gün oynanan 12 sezon öncesi hazırlık maçında, bazı sporcuların diz çökerek, bazılarının ise milli marş bitmeden sahaya çıkmayarak ABD'deki siyasi ve sosyal sorunları protesto etmesi yine Trump tarafından eleştirildi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "NFL oyuncuları yeniden, milli marş sırasında gururla ayakta durmak yerine diz çöküyor. Farklı takımlarda birçok oyuncu tanımlayamadıkları bir şeye öfkeleniyor." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca NFL oyuncularının sevdikleri işi yaparak bir servet kazandıklarını belirterek, "Mutlu olun! Seyircilerin çok fazla para ödeyerek izlemek ve eğlenmek istedikleri futbol maçları protesto yapma yeri değildir. Paranın çoğu zaten oyunculara gidiyor. Protesto etmek için başka bir yol bulun. Milli marşınız için ya gururla ayakta durun veya ücret almadan uzaklaştırma alın!" yorumunu yaptı.

NFL oyuncularından Colin Kaepernick, 2016 sezonunda milli marş sırasında diz çöken ilk oyuncu olurken bu protestosuyla ülkedeki ırkçılık ve siyahlara uygulanan polis şiddetine dikkat çekmek istediğini söylemişti.

Bunun ardından son iki sezonda NFL'de milli marş sırasında yüzlerce futbolcu diz çökerek Trump hükümetinin politikalarını ve ülkede artan ırkçılık olaylarını protesto etmişti.

Trump ise geçen sene diz çöken oyuncuların takım sahipleri tarafından kovulması gerektiğini belirtmiş, NFL'in milli marşla ilgili kural değişikliğine gitmesi ve ligin marş sırasında oyunculara ayakta durma zorunluluğu getirmesi gerektiğini savunmuştu.

NFL mayıs ayında yaptığı kural değişikliğinde, maçlardan önce milli marş sırasında diz çöken oyunculara ve takımlarına ceza uygulanacağını duyurmuş, ancak milli marş esnasında ayakta durmak istemeyenlerin marş bitene kadar soyunma odası veya saha dışında durması gerektiğini bildirmişti.