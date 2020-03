- Trump: "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak... - Trump: "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz" Amerika'da Covid-19 (koronavirus) salgınına karşı önlemler artıyor.

WASHINGTON - Amerika'da Covid-19 (koronavirus) salgınına karşı önlemler artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü - WHO'nun korona virüsünün yayılmasını pandemik yani geniş saha üzerinde hızla yayılan salgın statüsüne almasından sonra ABD'de korku ve önlemler artıyor.

Çarşamba günü WHO'nun dünya çapında korona virüsü nedeniyle hastalanan kişi sayısının yüz yirmi bin kişiyi aştığını iletmesinin ardından Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar yöneticisi Anthony Fucci "Daha da kötüleşiyor" diyerek halkı uyardı.

ABD'de hali hazırda virüsün görüldüğü 39 eyalette binin üzerinde tespit edilmiş korona virüsü vakası bulunurken Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi - CDC verilerine göre ölü sayısı yirmi dokuz kişiye ulaştı. En çok virüs görülen eyaletlerin başında ise 267 kişi ile Washington eyaleti gelirken bunu 173 kişi ile New York ve 152 kişi ile California takip ediyor.

New York'da Ulusal Muhafızlar korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara yardım etmek için göreve çağrılırken, en çok hastalığın görüldüğü Westchester Bölgesinde bulunan New Rochelle şehri ve çevresinde koruma bölgesi oluşturulma kararı alındı. New York Valisi alınan karar la ilgili olarak "Kelime anlamı ile ölüm kalım meselesi" dedi.

Virüsten korunmak için ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ABD'nin salgının yayılmasını durdurmak amacıyla en başta Çine' seyahati yasakladığını belirterek buna ek olarak önümüzdeki 30 gün boyunca Avrupa ile ABD arasındaki tüm yolculukları durdurma kararını açıkladı. "Yeni vakaların sınırlarımıza girmesini engellemek için bu zor kararı aldım" diyen Trump bu yasağın gelişmelere göre değişebileceğini dile getirdi. Trump ayrıca bu kararın yurtdışında bulunan ABD vatandaşlarını kapsamadığını, ABD vatandaşlarının kontrol edilerek ülkeye alınacaklarını açıkladı. "Çin'de başlayan salgın tüm dünyaya yayıldı" diyen Trump WHO'nun salgını pandemik olarak tanımladığını hatırlattı. Federal hükümetin tüm kaynaklarını halkı korumak için kullandığını belirten Trump "Bu modern tarihte bir virüse karşı yapılan en kapsamlı harekat" dedi. Trump ayrıca bir tedavi bulunması için tam destek verdiklerini de söyledi. Trump ayrıca halkı ve özellikle yaşlıların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Trump ayrıca virüsten etkilenen firmalara maddi yardımda bulunulması ile ilgili kararlarını da açıkladı. ABD'de aralarında Google, UBER gibi büyük firmalarında bulunduğu birçok şirket çalışanlarını ofise gelmek yerine evden çalışmalarını teklif ederken, Wall Street borsası son on bir yılın en büyük düşüşünü yaşayarak yaklaşık bin beş yüz puan düşüş yaşadı. Salgın sebebiyle zor zamanlar yaşayan ekonomik markete yardım etmek içinse aralarında vergi indirimi veya direk para yardımının da bulunduğu birçok alternatif kongre ve Beyaz Saray'da konuşuluyor.

