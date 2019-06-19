Trump yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı
ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı.
ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı.
Kaynak: Dunya.com
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