Trump yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı

ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı.

Trump yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı

ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı.

Kaynak: Dunya.com

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