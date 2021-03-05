Trump, yeni bir 6 Ocak davasıyla karşı karşıya

ABD'li Demokrat Temsilci Eric Swalwell, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a ve avukatı Rudy Giuliani karşı 6 Ocak'ta yaşanan Kongre binası baskınında meydana gelen "yaralanma ve yıkımdan" sorumlu oldukları iddiasıyla dava açtı.

ABD'de 6 Ocak tarihinde ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından düzenlenen miting ardından meydana gelen Kongre binası baskını sonrası yaşanan yıkım ve yaralanmalar nedeniyle Demokrat temsilciler tarafından Trump'a azil davası açılmıştı. Fakat eski Başkan Trump gergin geçen dava ve soruşturma sürecinin ardından 2. azil davasından da aklanmıştı.

Fakat eski Başkan Trump'ın ise davasız geçen süresi uzun sürmedi. Ocak ayında Temsilciler Meclisi Azil Müdürü olarak görev yapan Kaliforniyalı Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell, Trump'a ve avukatı Rudy Giuliani karşı 6 Ocak'ta yaşanan Kongre binası baskınında meydana gelen "yaralanma ve yıkımdan" sorumlu oldukları iddiasıyla Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde dava açtı.

Aynı zamanda Donald Trump Jr. ve Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mo Brooks da sanık olarak listelenen davada baskında yaşanan şiddetin, Trump ve müttefiklerinin yasadışı eylemlerinin "doğrudan ve öngörülebilir bir sonucu" olduğu iddia ediliyor. Trump ve şirketini ihmal, duygusal sıkıntı ve medeni hak ihlalleri göstermekle suçlayan dava, sanıklardan henüz miktarı belirlenmeyen bir maddi tazminat da talep ediyor.

Öte yandan Swalwell tarafından açılan dava, ABD'li bir meclis üyesi tarafından Trump'a açılan 2. dava olarak kayda geçerken, geçtiğimiz ay Mississippi Demokrat Temsilcisi Bennie Thompson, Trump'ı ABD Senatosu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkanlık zaferini resmen onaylamasını önlemek için "avukatı ve aşırılık yanlısı gruplar aracılığıyla komplo kurmakla" suçlayan bir dava açmıştı. Bu davada, sanık olarak Trump ve Giuliani'nin yanı sıra "Proud Boys" grubu ve "Oath Keepers" organizasyonu da yer almıştı. Her iki grubun birden çok üyesi 6 Ocak'taki eylemleri nedeniyle FBI ve diğer yetkililer tarafından soruşturma altına alınmış ve Demokrat yetkililer, bahsi geçen şahısları aşırılık ve hatta "iç terörizm" ile suçlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı