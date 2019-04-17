Trump, Yemen Savaşında S. Arabistan'a ABD Desteğinin Kesilmesini İsteyen Kongre Kararını Veto Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Yemen'de sürdürdüğü savaşa Amerikan desteğinin kesilmesi yönünde Kongre'nin aldığı kararı veto etti.

Trump, bu kararı, kendisinin anayasal yetkilerini zayıflatmayı amaçlayan "gereksiz" ve "tehlikeli" bir girişim olarak değerlendirdi.

2017'de göreve başladığından bu yana Trump ikinci kez veto yetkisini kullanmış oldu.

Trump'ın Yemen politikasına Kongre'de muhalefetin gelişmesinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl İstanbul'da Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi de etkili olmuştu.

Yemen savaşında Suudi Arabistan'a desteğin kesilmesi için yapılan oylama Mart ayında Senato'dan, Nisan başında da Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Başkanın asker gönderme yetkisini kısıtlayan böyle bir karar ilk kez Kongre'nin iki kanadında birden kabul edilmişti.

Veto mesajında Trump, "Bu karar, benim anayasal yetkilerimi zayıflatmayı amaçlayan ve Amerikan vatandaşlarının ve cesur ordu mensuplarının bugün ve gelecekte hayatlarını tehlikeye atan gereksiz ve tehlikeli bir karardır" dedi.

Trump ilk veto yetkisini, Meksika duvarının finansmanını önlemeye çalışan Kongre girişimlerine karşı kullanmıştı.



Yemen'de milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Yemen'deki iç savaş, Husilerin ülkenin batısında kontrolü ele geçirerek eski Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi'yi yurtdışına kaçmaya zorlaması ile Mart 2015'te yoğunlaşmaya başlamıştı.

İran'ın desteklediği Husilerin yükselişi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer 7 Arap ülkesinin müdahalesi ile sonuçlanmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa ise bu koalisyona lojistik ve istihbari destek sunuyor, milyarlarca dolarlık silah satıyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Mart 2018 verilerine göre, 2013-17 arasında Suudi Arabistan'ın silah ithalatı önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 225 oranında arttı. Silahlanma harcamaları 70 milyar doları bulan Suudi Arabistan, silah ithalatının yüzde 61'ini ABD'den, yüzde 23'ünü ise İngiltere'den yapıyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki savaşta 7 bini aşkın sivilin öldüğünü, 11 binden fazla kişinin de yaralandığını, ölümlerin yüzde 65'inin ise Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun hava saldırılarından kaynaklandığını söylüyor.

Savaşta çok sayıda kişi de açlık ve hastalık nedeniyle öldü.

24 milyon nüfuslu ülkede, nüfusun yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç durumda. BM verilerine göre, 240 bini ise acil olmak üzere ülkede 10 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya.