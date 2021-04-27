Trump, yaz aylarını geçirmek için Florida'dan New Jersey'e taşınmayı planlıyor
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Trump, yaz aylarını geçirmek için Florida'dan New Jersey'e taşınmayı planlıyor

Trump, yaz aylarını geçirmek için Florida'dan New Jersey'e taşınmayı planlıyor
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaz aylarını geçirmek için Florida'dan New Jersey'e taşınmayı planladığı belirtildi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaz aylarını geçirmek için Florida'dan New Jersey'e taşınmayı planladığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Washington'dan ayrıldıktan sonra Florida'ya taşınan Trump, yaz aylarını New Jersey eyaletinin Bedminster kentindeki golf klubünde geçirmeyi planlıyor.

Trump'ın şu an ikamet ettiği Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago yerleşkesi, mayısta kapanıyor ve sonbaharda açılıyor.

Trump, başkanlığı döneminde, New York'taki ikametini eyalet ve kent yöneticilerinin kendisine "kötü davrandığı" gerekçesiyle Florida'ya taşımış, bu karar, Trump'ın New York'ta istenmediğini söyleyen Vali Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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