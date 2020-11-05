Trump: "Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, bu seçimi bizden çalabilirler"
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump: "Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, bu seçimi bizden çalabilirler"

05.11.2020 21:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:14
Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler." açıklamasında bulundu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin sonucu henüz tam olarak netleşmezken, Trump seçim kampanyası direktörlüğü aracılığıyla açıklama yayımladı.

Trump açıklamasında, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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