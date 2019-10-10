Trump: Yakından izliyorum, Türkiye kurallara uymazsa mali yaptırımlarla vurucağımızı söylüyorum
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'ye yönelik askeri operasyonuyla ilgili olarak iki tarafla da konuştuğunu ve "sonu gelmeyen savaşı sonlardırmaya çalıştığını" söyledi.
10.10.2019 18:34
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'ye yönelik askeri operasyonuyla ilgili olarak iki tarafla da konuştuğunu ve "sonu gelmeyen savaşı sonlardırmaya çalıştığını" söyledi.
Kaynak: Euronews.com