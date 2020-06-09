Trump yakın zamanda seçim mitinglerine başlayacak
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Trump yakın zamanda seçim mitinglerine başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine "yakın zamanda" başlayacağını açıkladı.

Trump yakın zamanda seçim mitinglerine başlayacak
09.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:08

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine "yakın zamanda" başlayacağını açıkladı.

Washington Examiner Muhabiri Byron York'un Twitter'dan George Floyd gösterilerindeki kalabalıklara işaret ederek, Trump'ın mitinglerine devam edebileceğini yazması üzerine Trump da bu tweeti alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Trump, "Büyük talep, (mitinglere) yakın zamanda başlıyoruz, belki gelecek hafta olabilir." ifadesini kullandı.

ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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