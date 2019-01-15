Trump, Volkswagen'in Elektrikli Araç Yatırımını Doğruladı

– ABD Başkanı Donald Trump Twitter paylaşımında, Volkswagen'in Tenessee'de bulunan fabrikasında 800 milyon dolarlık yatırımla yeni nesil elektirkli araçlar üreteceğini duyurdu.

Trump'ın açıklamasına göre bu yeni girişim bölgede 1,000 kişilik bir istihdam yaratacak.

Volkswagen hisseleri Avrupa piyasalarında yüzde 0.82 arttı. - İstanbul

Kaynak: DHA