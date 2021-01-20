Trump, Venezuelalıların sınır dışı edilmesini 18 ay erteleyen kararnameyi imzaladı
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Trump, Venezuelalıların sınır dışı edilmesini 18 ay erteleyen kararnameyi imzaladı

20.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:50
Trump, Venezuelalıların sınır dışı edilmesini 18 ay erteleyen kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuelalıların ülkeden sınır dışı edilmesini 18 aylığına erteleyen başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuelalıların ülkeden sınır dışı edilmesini 18 aylığına erteleyen başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump, görevinin son gününde imzaladığı kararnameyle ABD'deki 145 binden fazla Venezuelalının ülkelerine gönderilmesini 1,5 yıl erteledi.

Başkanlığı süresince uyguladığı göçmen karşıtı uygulamalara tezat bir karar vererek dikkati çeken Trump, kararnameye gerekçe olarak Venezuela'da ulusal güvenlik tehdidini oluşturan "kötüleşen koşulları" gösterdi.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı da ABD teknolojisinin Çin, Küba, Rusya ve Venezuela gibi ülkelerin askeri istihbaratında kullanımını yasaklayan önlemi duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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