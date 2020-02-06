Trump, Venezuela muhalefet lideri Guaido ile görüştü

06.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:44

ABD Başkan Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido ile Beyaz Saray'da görüştü. Guaido, "Venezuela'nın özgürlüğünü sağlama mücadelemizde ABD'nin desteğini alıyorum" dedi.



ABD'de çeşitli temaslarda bulunan Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido, Beyaz Saray'da önce Başkan Yardımcısı Mike Pence ile, ardından Başkan Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, Guaido'yu Beyaz Saray'ın girişinde karşılarken ikilinin görüşmesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



Juan Guaido, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir görüşme yaptık. Venezuela'nın özgürlüğü ve birliği için ortak çalışmayı sürdürüyoruz. ABD hükümetinin Venezuela halkı ve bölgemizle olan güçlü ve açık mücadelesini takdir ediyoruz. Venezuela'nın özgürlüğünü sağlama mücadelemizde ABD'nin bağlılığını ve desteğini alıyorum. Milyonlarca Venezuelalı adına ayakta durmaya ve savaşmaya devam ediyoruz" dedi.



"Trump'ın liderliğini ve hükümetinin paha biçilmez desteğini takdir ediyoruz"



Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Guaido, "Venezuela ve ABD Demokrasi ve özgürlük alanında birleşti. Biz Venezuelalılar Başkan Donald Trump'ın liderliğini ve tüm hükümetinin paha biçilmez desteğini takdir ediyoruz. Trump, Venezuela'ya tam bağlılık, kararlılık ve desteğinin olduğunu onayladı. Ülkemizi özgürleştirmek ve yarım küremizi korumak için ortak eylemleri güçlendirmeye odaklandık. Teşekkürler başkan" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA