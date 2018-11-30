Trump ve Veliaht Prens Selman Görüştü

Suudi Arabistan medyası Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Liderler Zirvesi'nde kısa bir sohbet gerçekleştirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan medyası Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te devam eden G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı ile kısa ve arkadaşça bir sohbet gerçekleştirdiğini bildirdi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Veliaht Prens Selman ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir sohbet gerçekleştirmişti. - RİYAD