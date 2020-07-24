Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda görüştü ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yaptıkları telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasını ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yaptıkları telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasını ele aldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Prens Bin Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede Kovid-19 salgınındaki "olumlu gelişmelerin" ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasının ele alındığına işaret eden Deere, "Başkan Trump ve Veliaht Prens, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki güçlü savunma ortaklığını da ele aldı." ifadesini kullandı.

Deere, önemli ikili ve bölgesel konuların konuşulduğu görüşmede, Trump'ın hastaneye kaldırılan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'e de geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.

Kaynak: AA