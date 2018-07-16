Trump ve Putin, Suriye'ye İnsani Yardım İçin Ortak Çalışma Kararı Aldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'de yaptıkları görüşmede Suriye'de insani yardım için ilk defa ortak çalışacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldikleri zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi. İki lider, Suriye'de insani yardım için ilk defa ortak çalışacaklarını açıkladı. Diyaloğun hem Rusya hem ABD için iyi olduğunu belirten Başkan Trump, "İlişkilerimiz daha önce hiç şimdiki kadar kötü olmamıştı. Ancak bu durum artık değişti. Dünyadaki sorunları çözmek istiyorsak ortak bir yol bulmalıyız" dedi.

Suriye'deki iç savaş hakkında konuşan Putin, "Suriye'de barış için ilk defa ortak çalışma kararı aldık" açıklamasında bulundu. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüştüğünü hatırlatan Putin, Suriye'ye insani yardım için artık ortak çalışacakları ifade ederek, "Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki mültecilere de yardım etmek için Avrupa Birliği ile ortak çalışmalar başlatacağız" diye konuştu.

DAEŞ'in yüzde 90 ila 95'inin temizlendiğini açıklayan Trump, "DAEŞ ile mücadelede sona geldik, onları bölgeden tamamen silmek üzereyiz" dedi.

Basın mensuplarının Rusya'nın Kırım'ı işgali hakkında soru sorması üzerine söz alan Trump bu konuda fikirlerinin değişmediğini ve Rusya'nın Kırım'ı işgal etmelerini tanımadıklarını söyledi. Bunun üzerine söz alan Vladimir Putin, "Kırım konusunda ABD hala işgal diyor ama öyle değil. Biz Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurallarına uyarak referandum gerçekleştirdik" yorumunda bulundu.

Amerikan medyasında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ederek Donald Trump'a seçimleri kazandırdığı iddiaları ve FBI'ın bu konuda soruşturma yaptıklarını hatırlatan gazetecilere Putin, "ABD seçimlerine müdahale ettiğimiz iddiası saçmalık" cevabını vererek, ABD'nin de Rusya'nın da demokratik ülkeler olduğunu hatırlattı.

Trump da, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının saçma olduğunu söyleyerek, "Seçimlerde kara bulut yok, Hillary'yi kolayca yendim" diyerek FBI'ın gerçekleştirdiği soruşturmada hiçbir şey bulamadığını hatırlattı.

Putin'in de kendisi gibi nükleer silahsızlanmadan yan olduğunu açıklayan Trump, dünyada binlerce nükleer silah başlığı buldurmanın korkunç olduğunu söyledi. Konuşmasına misafirperverliğinden ötürü Finlandiya devlet Başkanı Sauli Niinistö'ya teşekkür eden Trump, Vladimir Putin'i FIFA Dünya Kupasına ev sahipliği yaptıkları için tebrik etti. Bunun üstüne Vladimir Putin, Trump'a futbol topu hediye etti. - HELSİNKİ